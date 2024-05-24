亞航、長榮航太 四檔夯

台灣國防部已編列五年65.8億元預算，用於2,830架的軍用商規無人機試產標，預期今年下半年試產標將開標，貢獻國內軍工股2025年營收，以訂單/營收來看，法人預期亞航（2630）、長榮航太（2645）受惠無人機標案程度較大，投資人可利用中長天期權證參與行情。

烏俄戰爭讓現代戰爭出現典範轉移，透過無人機的低成本、高靈活度，實現不對稱作戰是最新的戰略。法人參考先前無人機廠商的原型機驗測，並假設無新增的競爭對手，針對台灣的上市櫃廠商，以訂單水準而言，預期亞航可取得4.8億元訂單、長榮航太可取得12億元。

亞航今年第1季合併獲利3,854萬元，每股純益（EPS）0.18元。近年積極耕耘無人機市場，2023年航太展覽首度亮相定翼型中大型無人機AA-001，將與無人機製造商碳基科技簽署合作意向書，未來由亞航負責系統整合及設計、碳基負責機體製造，攜手搶攻國內軍用軍規市場，商用部分以外銷為目標。

長榮航太也看好今年維修及製造事業體同步成長，積極切入半導體相關領域的非民航業務營收，首季非民航業務占比雖然只有4%，和去年相比則有200%的高成長；尤其，非民航業務是切入與半導體相關的領域，有望成為另一個推升營收成長的重要動能。

展望今年，受惠於全球航空市場恢復，業務需求放大，也有助於毛利率提升；機體業務近期高齡飛機維修為短期訂單增加利多。全球飛機訂單數量持續增長，對航太製造相關零組件的需求也同步增長，成為推升今年營收、獲利向上攀升主要動能。