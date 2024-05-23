全民權證／崇越 押寶逾60天
崇越（5434）今年第1季營收119.3億元，季減2.5%、年減4.5%；毛利率14.1%創新高，稅後純益7.7億元，季增22.3%、年增4.7%；每股純益（EPS）4.11元，亦寫同期新高水準。
美系記憶體廠產能利用率回溫、中國大陸晶圓代工廠客戶產能利用率受惠重回80.8%且部分產線接近滿載、台灣晶圓代工廠先進製程需求暢旺延續。崇越隨著晶圓代工廠／記憶體廠客戶至新加坡、越南、馬來西亞設點，加上台灣國內政府標案預算提高，崇越在工程案件獲利能力將轉佳。此外，上海半導體材料受惠大陸在地化生產策略，將為短期主要動能。
投資人若看好崇越後市，可布局價外20%至價內10%、有效天期超過60天的權證，透過靈活操作來增加獲利。（永豐金證券提供）
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