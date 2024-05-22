台指期 短線偏多操作

台股昨（22）日開高走高，終場大漲315點、漲幅1.4%、收21,551點，創下歷史新高紀錄；台指期也同步大漲301點、收21,583點，改寫歷史新猷。期貨商建議，短線指數有望續創高點，建議台指期維持偏多操作。

價差方面，昨日台指期正價差縮至31.17點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,672口至1,709口，其中外資淨空單減少2,572口至5,663口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,847口至4,774口。

昨日外資現貨買超，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.7萬餘口，至於周選擇權則是維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，連拉兩根下影線後大漲，回測支撐後往上走高，表現很強勢，氛圍正向。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，在台積電等電子類股領軍下，盤中突破21,500點，同時創下歷史新高價，終場上漲301點，以實體長紅K棒作收。

目前指數終止日K連二黑，均線排列維持多方架構不變，在類股輪漲帶動下，指數有望續創高點，短線建議維持偏多操作。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.41，VIX指數上漲0.06至17.83，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股表現非常強勢，回測5日線後雖刷洗幅度放大，但指數表現量縮價穩，昨日再度放量強漲，技術面維持多方型態。