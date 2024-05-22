快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 短線偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（22）日開高走高，終場大漲315點、漲幅1.4%、收21,551點，創下歷史新高紀錄；台指期也同步大漲301點、收21,583點，改寫歷史新猷。期貨商建議，短線指數有望續創高點，建議台指期維持偏多操作。

價差方面，昨日台指期正價差縮至31.17點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,672口至1,709口，其中外資淨空單減少2,572口至5,663口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,847口至4,774口。

昨日外資現貨買超，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.7萬餘口，至於周選擇權則是維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，連拉兩根下影線後大漲，回測支撐後往上走高，表現很強勢，氛圍正向。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，在台積電等電子類股領軍下，盤中突破21,500點，同時創下歷史新高價，終場上漲301點，以實體長紅K棒作收。

目前指數終止日K連二黑，均線排列維持多方架構不變，在類股輪漲帶動下，指數有望續創高點，短線建議維持偏多操作。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.41，VIX指數上漲0.06至17.83，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股表現非常強勢，回測5日線後雖刷洗幅度放大，但指數表現量縮價穩，昨日再度放量強漲，技術面維持多方型態。

台指期 期貨 選擇權

延伸閱讀

6月台股期指漲301點

台積電（2330）股價再創新高…0050今年大漲超過25％！ 專家：無腦被動就當前20％贏家

元大金盤中大漲逾4% 創下34.2元歷史新高

雙A列微軟最強 AI PC 首波合作夥伴 宏碁、華碩同步大漲

相關新聞

台指期 短線偏多操作

台股昨（22）日開高走高，終場大漲315點、漲幅1.4%、收21,551點，創下歷史新高紀錄；台指期也同步大漲301點、...

期貨商論壇／緯創期 潛力十足

緯創（3231）是全球領先的電子代工服務提供商，產品涵蓋筆記型電腦、伺服器、桌上型電腦及螢幕等。近年來，公司積極進軍AI...

期貨商論壇／生技期 題材升溫

新冠肺炎疫情爆發到現在已經超過四年，然疫情並未消失，病毒仍在不斷變異，且存在再次感染的可能性。

辛耘、旺矽 挑偏價外

台積電股價再創新高，辛耘（3583）、旺矽（6223）等相關概念股也同步看漲，權證發行商表示，AI風潮不墜將繼續帶動台廠...

華通、台光電 四檔靚

PCB族群在衛星、AI等應用需求暢旺，市場看好華通（2313）、台光電（2383）營運，權證券商建議利用中長天期、券商造...

全民權證／新日興 兩檔有戲

新日興（3376）第1季營收28.9億元，季減3%、年增54%；毛利率17.8%，季減1.2個百分點、年增2個百分點；營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。