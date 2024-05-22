期貨商論壇／永續期 分批布局

ESG概念已是一大投資趨勢，遵循環境、社會與公司治理等規範的企業大多屬於體質優良的公司，因此投資ESG評等較高的標的，碰上地雷股的機率相對低。且從資金面的角度思考，全球對於ESG重視程度日益增加，多因子概念的ETF在設計時，皆會考慮納入永續經營相關題材，也就是說未來ESG投資的被動買盤將逐步增加。因此，從選股或資金行情等面向思考，ESG都是長期投資應考量的重要因子，既能降低投資風險，也有機會參與趨勢行情。

美股與台股在4月CPI如預期下滑的情況下再創新高，但短線上指數動能趨緩，資金頻繁流動，刷洗幅度劇烈。加上股市位階已處於相對高檔，若5~6月通膨再出現反覆，不排除聯準會票委將釋出鷹派言論控制市場通膨預期，可能進一步造成股市動盪。投資人可考慮在FOMC會議期間配置具備ESG題材的投資標的，提高投組中穩健績優標的。

台灣除有不少與永續、低碳等相關的ETF外，台灣期交所推出的「臺灣永續期貨」追蹤臺灣永續指數，該指數同樣鼓勵企業在經濟、環境和社會三個方面實踐永續發展，不僅與加權指數相關性高，並採取小型化契約設計，交易門檻低，操作的靈活性高，可供投資人做為選擇，投資人可適量分批布局。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

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