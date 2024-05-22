期貨商論壇／航運期 展望穩健

近期數據如非農就業表現疲軟、CPI如預期下降，再次點燃市場對降息的期待，而Fed官員將在本周密集發表談話，21日多數官員所表達的立場較謹慎，提到限制性利率可能需要更長時間、通膨具有韌性、不認為今年降息三次是合適的。

據Fed WATCH顯示，目前升降息機率轉向，可能會在9月降息1碼、12月再降息1碼，2024年共降息2碼，而國際政經方面，伊朗總統墜機事件影響黃金及原油在當日上漲，後續也需注意中東勢力的動態。

從大盤觀察，由於台積電4月營收優於預期，帶動台股持續向上攻堅，再次形成多頭格局，目前市場仍在等待22日輝達財報，近期強勢類股也開始輪轉，自萬海公布季報優於預期，開始由航運類股進行接棒，其中紅海危機事件影響最甚，去化過剩的運力加上貨櫃運輸指數持續上漲，相關貨櫃航運的展望也開始轉向穩健，至於航運指數也是近期表現最佳的指數，但未來仍須注意紅海危機的發展。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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