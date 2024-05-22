台指期 市場資金收斂

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守21,200點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少1,019口、降至8,235口。展望盤勢，期市近期探高後呈現盤整，目前出現市場資金收斂，需留意國際政經風險，台指期短線不宜貿然進場。

台股昨天早盤賣壓較重，10點過後指數落底反彈，後續維持狹幅震盪至尾盤。指數終場小跌34點、收21,236點。期貨部分，台指期昨天續跌，終場下跌22點，至21,277點。價差方面，台指期正價差擴至40.25點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超49.17億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少214口至5,381口，其中，外資淨空單減少1,019口至8,235口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少1,706口至7,621口。

永豐期貨指出，觀察過去幾日的台指期走勢，日盤出現上下影線的頻率增加，走勢轉趨震盪。不過目前電子與金融類股下方仍有10日線支撐，留意乖離收斂後的表態方向。短線上指數拉回建議偏多思考。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持樂觀，周選擇權布局改為中性，整體籌碼面中性樂觀格局。

期貨分析師指出，整體而言，台指期近期探高後呈現盤整，昨天則出現市場資金收斂，並需留意國際政經風險，台指期短線不宜貿然進場。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單增加，期貨淨空單增加，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約3萬5,000餘口，至於周選擇權則是轉為中性，悲觀的力道增加。