鴻海、華碩 題材熱炒

今日主題 全球三大科技業盛事，包括21日的微軟Build開發者大會，以及6月陸續登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果開發者大會（WWDC），市場焦點全數集中在AI上，台股AI供應鏈相關類股題材性十足，相關權證交投也見增溫，可伺機布局。

微軟的Build開發者大會、台北國際電腦展（COMPUTEX）以及蘋果開發者大會（WWDC）是5、6月的科技三大盛會，在各家發表的內容中，AI仍是重中之重，包括鴻海（2317）、華碩（2357）等台股供應鏈將受惠，投資人可挑選相關權證參與行情。

科技盛會概念股相關權證

鴻海第1季毛利率6.32%，優於預期，雖受業外SHARP資產減損105億元影響，單季每股純益（EPS）1.59元，低於市場預期，不過，內外資機構認為，鴻海第2季業績淡季不淡，加上輝達GB200將挹注未來成長動能，仍全面維持「買進」的投資評等。

亞系外資券商認為，鴻海在傳統伺服器復甦，加上AI伺服器拉貨動能升溫、下半年起還有GB200挹注下，預估今、明、後年EPS為11.1元、14.4元、17元；內資圈也指出，第2季雖是傳統淡季，但在AI伺服器及一般伺服器等業績將呈現季增、年增15%以上的表現，營運淡季不淡，單季EPS將有2.6元的水準。展望2024年，法人上修鴻海全年毛利率至6.35%，預估EPS有望達10.8至11.6元。

華碩第1季營業利益率3.9%，季、年雙增，歸屬母公司淨利54.4億元，季增38.7%、較去年同期轉虧轉盈，EPS為7.33元。

展望第2季，市場預估華碩PC營收季增10至15%，並預估Component營收與上季持平，由於PC營收展望優於預期，因此，市場上修華碩第2季營收與獲利預估，其中，營收1,314億元，季增8%、年增13.6%，毛利率16%，歸屬母公司淨利51億元，季減6.3%、年增97.2%，EPS從先前預估的5.5元上修至6.8元。

華碩因第1季獲利表現大幅優於市場預期，且是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，可望受惠全球生成式AI軟硬體市場高速成長的商機，將帶動全年營運動能進入強勁成長期。

權證發行商建議，投資人若看好科技盛會概念股後市表現，可挑選價內外15%以內、有效天期超過120天期的相關商品入手，透過靈活操作擴大獲利空間。