雙鴻、奇鋐 押長天期

隨輝達公布首季財報、創辦人黃仁勳即將來台、6月台北電腦展登場時間逼近，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱雙雄持續受到市場關注。

惟兩檔都屬高價股，投資人不妨透過資金門檻較低的權證商品布局，且因輝達對後市看法等不確定性因素考驗，建議挑選中長天期商品。

雙鴻4月營收相當亮麗，達12.2億元，月增6.9%，年增41.1%，月成長主要是水冷板出貨成長。投顧法人也相當看好雙鴻將受惠伺服器業務需求成長，因為在AI伺服器方面，雙鴻已開始出貨水冷板、CDM及CDU產品至ODM廠商，銷售均價為過往傳統氣冷產品（熱管、VC）價格的10至20倍，預期水冷散熱產品滲透率提高將為散熱解決方案廠商帶來二至三倍的成長動能。

本國投顧認為，雙鴻伺服器營收占比提升和散熱產品售價提高有利獲利能力優化，並看好AI伺服器GH200、GB200的成長趨勢，給予「強力買進」投資評等。

奇鋐4月營收達51.9億元，繳出月增2.1%、年增7.8%雙增成績單，主因3D VC越南二廠產能開出，年成長更是因為伺服器新平台、AI伺服器逐漸放量，及PC、NB業務拉貨動能緩步回溫，營運可期。

本國投顧法人認為，奇鋐第2季成長無虞，展望2024年，用於GPU和ASIC伺服器的3D VC模組將顯著放量，通用伺服器經過庫存調整後，今年伺服器新平台將開始加速滲透，出貨量有望重返高個位數成長，帶動奇鋐伺服器營收占比持續提升。

權證發行商建議，看好散熱雙雄後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證入手，以小金博大利。