快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

台積看旺 兩檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

大盤昨（21）日小幅開低後，權值王台積電（2330）率先翻紅，不過，金控與台塑集團、貨櫃三雄等傳產龍頭走弱拖累下，即便台積電上漲，指數仍一度急殺逾百點，終場收跌約35點，以21236.75點作收。發行券商建議，看好台積電後市投資人可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

台北國際電腦展「COMPUTEX」將於6月4日登場，AI巨頭輝達（Nvidia）、AMD執行長都將出席演講，使得AI概念股再次成為市場焦點。

在台積電的法說會上，總裁魏哲家指出，AI晶片需求從雲端伺服器擴散至AI PC，在即將來臨的換機潮中，AI PC是他唯一提到的成長新機會。而AI PC晶片熱戰，全球科技龍頭忙卡位，晶片成為21世界「新石油」帶動Nvidia、台積電、英特爾成為萬眾矚目的巨星。

從功能性手機到智慧型手機、物聯網，現在則是資料中心和電動車兩大領域，截至2023年安謀的晶片出貨量超過2,500億片，從家用電器到國防軍事、甚至太空，安謀無所不在，也將設立AI晶片部門來打造自家AI晶片，並委由台積電代工生產，預計2025年春季試產，秋季進入量產階段，台積電掌握關鍵技術，將受惠於AI大浪潮。

權證發行商指出，看好台積電後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

AI 台積電 晶片

延伸閱讀

台股跌34點收21,236點、台積電漲6元收841元 櫃買指數由黑翻紅

三星改組高層人事 意外撤換晶片部門主管

新唐 BMC 晶片重拾動能

台積電股票全出清！他曝對帳單「準備買房」 網羨慕死：賺翻了

相關新聞

台指期 市場資金收斂

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守21,200點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少1,01...

期貨商論壇／永續期 分批布局

ESG概念已是一大投資趨勢，遵循環境、社會與公司治理等規範的企業大多屬於體質優良的公司，因此投資ESG評等較高的標的，碰...

期貨商論壇／航運期 展望穩健

近期數據如非農就業表現疲軟、CPI如預期下降，再次點燃市場對降息的期待，而Fed官員將在本周密集發表談話，21日多數官員...

鴻海、華碩 題材熱炒

全球三大科技業盛事，包括21日的微軟Build開發者大會，以及6月陸續登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果開發者大會（WWDC），市場焦點全數集中在AI上，台股AI供應鏈相關類股題材性十足，相關權證交投也見增溫，可伺機布局。

雙鴻、奇鋐 押長天期

隨輝達公布首季財報、創辦人黃仁勳即將來台、6月台北電腦展登場時間逼近，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱雙雄持續受...

台積看旺 兩檔聚光

大盤昨（21）日小幅開低後，權值王台積電（2330）率先翻紅，不過，金控與台塑集團、貨櫃三雄等傳產龍頭走弱拖累下，即便台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。