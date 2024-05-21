大盤昨（21）日小幅開低後，權值王台積電（2330）率先翻紅，不過，金控與台塑集團、貨櫃三雄等傳產龍頭走弱拖累下，即便台積電上漲，指數仍一度急殺逾百點，終場收跌約35點，以21236.75點作收。發行券商建議，看好台積電後市投資人可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

台北國際電腦展「COMPUTEX」將於6月4日登場，AI巨頭輝達（Nvidia）、AMD執行長都將出席演講，使得AI概念股再次成為市場焦點。

在台積電的法說會上，總裁魏哲家指出，AI晶片需求從雲端伺服器擴散至AI PC，在即將來臨的換機潮中，AI PC是他唯一提到的成長新機會。而AI PC晶片熱戰，全球科技龍頭忙卡位，晶片成為21世界「新石油」帶動Nvidia、台積電、英特爾成為萬眾矚目的巨星。

從功能性手機到智慧型手機、物聯網，現在則是資料中心和電動車兩大領域，截至2023年安謀的晶片出貨量超過2,500億片，從家用電器到國防軍事、甚至太空，安謀無所不在，也將設立AI晶片部門來打造自家AI晶片，並委由台積電代工生產，預計2025年春季試產，秋季進入量產階段，台積電掌握關鍵技術，將受惠於AI大浪潮。

權證發行商指出，看好台積電後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。