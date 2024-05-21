快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

全民權證／華新 選逾四個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
華新相關權證
華新相關權證

華新（1605）銅價因中國大陸製造業景氣回升，帶動線纜廠獲利增加，激勵近期股價出現谷底翻揚，20日拉出長紅K棒後，昨（21）日在平盤上下震盪，終場小跌0.4元收38.5元。法人看好鎳價後市表現，將有利線纜廠營運。

華新去年每股純益（EPS）1.32元，每股配發現金股利1.1元。投顧法人分析，印尼限制煉鎳廠執照發放後，鎳價開始回升，大陸製造業PMI回升，使不鏽鋼與電池用鎳需求成長，預期鎳價底部已現，對投資鎳礦的華新是利多；從評價面來看，目前華新本淨比評價位歷史區間中緣，屬合理價位。

權證發行商表示，投資人如看好華新後市，可挑選價內外5%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 鎳價

延伸閱讀

宏碁智新印度設立子公司 搶攻家電市場

看好純電重車需求　馳諾瓦科技於ACT 2024推出超高功率重型車輛充電解決方案！

鎳價反彈 法人估屬短期現象 但看好大成鋼等將受惠

中國大陸宣布房地產利多政策 激勵銅價與油價上漲

相關新聞

台指期 市場資金收斂

股期雙市昨（21）日回檔修正，指數齊步力守21,200點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少1,01...

期貨商論壇／永續期 分批布局

ESG概念已是一大投資趨勢，遵循環境、社會與公司治理等規範的企業大多屬於體質優良的公司，因此投資ESG評等較高的標的，碰...

期貨商論壇／航運期 展望穩健

近期數據如非農就業表現疲軟、CPI如預期下降，再次點燃市場對降息的期待，而Fed官員將在本周密集發表談話，21日多數官員...

鴻海、華碩 題材熱炒

全球三大科技業盛事，包括21日的微軟Build開發者大會，以及6月陸續登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果開發者大會（WWDC），市場焦點全數集中在AI上，台股AI供應鏈相關類股題材性十足，相關權證交投也見增溫，可伺機布局。

雙鴻、奇鋐 押長天期

隨輝達公布首季財報、創辦人黃仁勳即將來台、6月台北電腦展登場時間逼近，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱雙雄持續受...

台積看旺 兩檔聚光

大盤昨（21）日小幅開低後，權值王台積電（2330）率先翻紅，不過，金控與台塑集團、貨櫃三雄等傳產龍頭走弱拖累下，即便台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。