全民權證／華新 選逾四個月

華新（1605）銅價因中國大陸製造業景氣回升，帶動線纜廠獲利增加，激勵近期股價出現谷底翻揚，20日拉出長紅K棒後，昨（21）日在平盤上下震盪，終場小跌0.4元收38.5元。法人看好鎳價後市表現，將有利線纜廠營運。

華新去年每股純益（EPS）1.32元，每股配發現金股利1.1元。投顧法人分析，印尼限制煉鎳廠執照發放後，鎳價開始回升，大陸製造業PMI回升，使不鏽鋼與電池用鎳需求成長，預期鎳價底部已現，對投資鎳礦的華新是利多；從評價面來看，目前華新本淨比評價位歷史區間中緣，屬合理價位。

權證發行商表示，投資人如看好華新後市，可挑選價內外5%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

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