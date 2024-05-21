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全民權證／川湖 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君整理
川湖相關權證
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川湖（2059）受惠AI伺服器市場需求暢旺，加上一般伺服器市場庫存調整進入尾聲，需求緩步回溫，首季稅後純益13.86億元，為單季次高，季增152%，年增202%，每股純益（EPS）14.55元。

法人表示，川湖受惠雲端服務業者持續投入資料中心建置與AI伺服器的建置，加上傳統伺服器部分切入entry level伺服器市場，AMD及Intel推出Genoa與Eagle Stream新平台已逐步量產提高滲透率，預期傳統伺服器出貨量重回增長軌道，並受惠伺服器導軌複雜性及載重要求提高，挹注產品單價上升，對毛利率有正面幫助。

權證發行商建議，看好川湖後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 權證

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