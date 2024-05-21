全民權證／漢翔 挑價內外15%

漢翔（2634）受惠國防自主政策延續，將引領營運續揚，時序進入第2季，雖受引擎鑄件、鍛件供應不順，連帶造成民用業務交貨量的下滑以及高教機的製造進度遞延等因素影響，4月營收不如預期，但市場估5至6月營收將逐漸回溫。

展望全年，在民用方面，受惠於國際航太供應鏈陸續恢復，預期稼動率將由去年的未達70%，提升至近90%，帶動民用業務營收成長；國防業務方面，高教機的交機持續處於高峰期，共機擾台頻率提高也帶動軍機維修業務持續增長，加上高教機加入維修保養的行列，為維修業務增添新的動能，有望帶動整體營運表現。

看好漢翔後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（元大證券提供）

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