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中國信託高評級策略收益債券基金 5月22日活力開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託投信率先推出月配型中信高評級公司債（00772B）後，再推出「高評級」的主動型債券基金，中國信託高評級策略收益債券基金將於5月22日起展開募集。

債券商品為近年來投資人的心頭好，即將於周三（22日）開幕的中國信託高評級策略收益債券基金（基金有一定比重投資於非投資等級的高風險債券且基金之配息來源可能為本金）聚焦於「高評級債券」，信評須達A-以上的部位至少占投資組合70%以上，以穩健為核心，可望兼顧風險與收益。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示，美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%，月增率0.4%，增幅均比3月來得低，且據FedWatch Tool顯示，預期9月降息一碼的機率提升至53.8%（截至5月16日），顯示通膨數據出現降溫，讓市場再度燃起對於降息的希望。

儘管美國聯準會（Fed）未鬆口降息與否，但不同時點降息將會影響到債市投資變動。房旼說，該基金由經理人主動操作，可依照通膨趨勢及利率預期變化進行調整，也就是可適時降低投資組合的存續期間，靈活調整長短天期債券配置，以控管利率震盪所帶來的波動，可望達到降低波動與獲得息收的機會。

除了透過主動管理債券天期，尋求不同利率環境下較大化的收益機會外，房旼也提及，該基金聚焦A-以上的高評級債券，囊括體質強健、違約率低的國際級產業龍頭，並搭配增益工具（含非投資等級債），可望提升投資效率。

中國信託投信表示，中國信託高評級策略收益債券基金預計發行價為新台幣10元，並於5月22日至5月31日展開募集，有興趣的投資人可要抓緊時機、把握機會入手。

中國信託 債券

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