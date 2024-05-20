全民權證／冠德 兩檔受矚目

冠德（2520）受惠房地產景氣熱絡，加上大都更議題延燒，都會區房地產易漲難跌，業外還有轉投資根基及環球購物中心添增動能，法人預估今年營收重返200億元，股價整理後重新轉強。

法人分析，新青安房貸政策上路後，去年下半年來房地產景氣逐漸復甦，今年第1季六都移轉棟數年增二至三成；去年第4季全國房價指數季增0.2%，年增3.1%，交易量回溫推升房價震盪上揚。此外，台商資金回流五年不得投入不動產禁令限制將於8月解禁，需求好轉可期，法人看好今年房市將呈現量價續升格局。

權證發行商建議可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。