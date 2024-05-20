全民權證／樺漢 押價內外15％

樺漢（6414）今年首季營收327.17億元，季減4.41%、年增14.83%，毛利率20.12%，營益率2.96%，歸屬於母公司業主淨利達6.31億元，季增48.12%、年增28.25%，創同期新高紀錄，每股純益（EPS）為4.67元。

展望未來，樺漢個體與品牌通路新事業今年都將呈現高成長。從業務端來看，工控設計、品牌通路皆會穩定增長，至於系統整合業務則小幅成長。樺漢持續落實擴大高毛利率接單動能，推進整體獲利表現；個體營運及品牌通路方面，受惠於歐美市場主要智慧製造、交通、醫療等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能。

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