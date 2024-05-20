全民權證／萬海 選逾120天期

萬海（2615）受惠於貨櫃業於第2季、第3季進入貨櫃換約和出貨旺季，昨（20）日不懼分盤交易，股價雖盤中一度翻黑，但在尾盤大單敲進下，終場仍續漲0.8元收70.8元。

萬海4月營收101億元，月增6%，年增24%，優於預期。投顧法人分析，以哈戰爭遲遲無法落幕，葉門胡塞武裝攻擊紅海商船，近期攻擊範圍擴大，又逢中國五一長假後，貨櫃需求量激增，加上紅海繞道，整體市場缺櫃再起，且5月24日起進入換年約旺季，第3季為傳統貨櫃旺季，各大航商縮倉提價並加收旺季附加費，有利於貨櫃業者營運。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。