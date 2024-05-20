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賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

智邦、祥碩 四檔閃金光

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
智邦、祥碩相關權證
智邦、祥碩相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考智邦（2345）、祥碩（5269）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

智邦首季稅後純益22.44億元，約略與去年第4季持平，並較去年同期增加10.1%，每股純益（EPS）4.02元，是歷年最旺的第1季。

法人看好供應鏈缺貨狀況趨緩，AI產品出貨增溫，可望推升智邦第2季營收成長，加上企業客戶需求緩步回升，800G產品出貨逐步放大，下半年營運也會優於上半年。

智邦近期在國際大展中展示800G交換器，採用博通解決方案，800G交換器是現在全球最快的交換器，智邦則是台廠中首家推出相關產品並有出貨實績廠商。

法人指出，智邦晶片料源缺貨狀況舒緩，預估本季AI相關產品線動能可望較首季成長，單季營收可望提升到210億元至220億元。

至於祥碩，公司表示，本季傳統淡季營運仍力拚比首季好一點，整體持樂觀態度，毛利率預計落在50%至55%，加上自有品牌保持出貨態勢，裝置端也在推USB 4.0規格，正向看待下半年出貨動能更強勁。

祥碩指出，經歷四、五季庫存調整後，庫存水位已經回到正常。當前PC市場仍偏弱，本季是裝置端（Device）傳統淡季，祥碩的策略是在下半年力推USB4產品，伴隨USB4產品單價較高，盼藉此擴大貢獻營運。

權證發行券商建議，若是投資人看好此兩檔，可選擇價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。

智邦 祥碩

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