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弘塑、辛耘 挑中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
隨台積電擴充CoWoS月產能，加上國產化趨勢推動下，投顧法人看好CoWoS設備供應鏈業績逐步發酵。 聯合報系資料照
隨台積電擴充CoWoS月產能，加上國產化趨勢推動下，投顧法人看好CoWoS設備供應鏈業績逐步發酵。 聯合報系資料照

台積電擴充CoWoS月產能，加上國產化趨勢推動下，投顧法人看好CoWoS設備供應鏈業績逐步發酵，相關協力廠包含弘塑、辛耘、萬潤、均華、志聖等同步受惠，當中又以濕製程設備商弘塑（3131）、辛耘（3583）獲利貢獻最大，有望吸引資金進場。

權證發行商表示，投資人如看好台積電的半導體設備商概念股，包括弘塑、辛耘等，可透過中長天期權證商品卡位。

弘塑、辛耘相關權證
弘塑、辛耘相關權證

根據國際半導體協會（SEMI）發布的最新研究報告，預期2024年全球半導體製造設備銷售回溫，而2025年整體產業將受惠新晶圓廠成立等產能擴張和先進技術擴產，推升前後段製程設備需求上揚，半導體設備銷售額預期將達1,240億美元、創下新高。

投顧法人認為，除研調機構外，國際設備大廠也透露對產業趨勢正向解讀，ASML首季獲利優於預期，雖新接訂單金額季減60.8%，略低於過往平均值，導致第2季財測相對保守，惟未交付訂單維持380億歐元水準，且管理層並未下調2024年全年展望，隱含下半年成長力道強勁，提及邏輯與記憶體客戶產能利用率回升，同時大陸業績穩健。

辛耘為台積電濕製程設備供應商，主要受惠台積電CoWoS月產能擴充計畫，相關設備需求隨之提升，帶動公司自製機台較去年至少翻倍成長。法人表示，辛耘自製機台需求強勁，未來營運成長潛力大，評等為強力買進。

台積電 辛耘

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