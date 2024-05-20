期貨商論壇／永續期 再創新高

台積電（2330）4月營收2,360億元，年增率達59.6%，月增率20.9%，創下單月營收的歷史次高。過去台積電曾表示在AI需求強勁下，第2季營收將較第1季成長，而4月亮麗的營收表現，提供市場此預期可實現的跡象。台積電營收公布後，帶領台指期突破21,000點整數關卡、永續期再創歷史高點。

美國經數據方面，美國4月核心PPI年增2.4%、4月核心CPI年增3.6%，兩者數據皆符合市場預期，暫緩今年第1季以來美國通膨皆高於預期的窘境，使美指期、台指期、永續期延續漲勢再創高點。

不過，近期多位聯準會票委發表較為偏鷹的談話內容，其中，鮑曼先提出由於通膨降速停滯，預期今年不會降息，又提出不排除再升息的可能，造成美指期拉回。而主席鮑爾談話仍維持一貫的中性態度，因此仍難以改變既有的偏多趨勢。

22日將公布本季最重要的輝達財報，若表現符合預期或超出預期，永續期有望延續既有的漲勢，為影響行情最重大的事件。

投資人若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司。（統一期貨提供）