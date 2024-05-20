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期貨商論壇／華碩期 題材熱炒

經濟日報／ 記者王皓正整理
華碩電腦。（路透）
華碩電腦。（路透）

華碩電腦（2357）目前為全球第五大個人電腦廠，旗下電競品牌ROG發展高階電競主機板及筆電等產品，市占率超過25%，樹立在電競市場地位。

AI PC方面，華碩將於5月21日正式發表搭載QualcommSnapdragon X Elite的AI PC，可全面支援與Microsoft最新的AI功能，並接續在6月的COMPUTEX中推出更多AI PC新品。另外，Microsoft將於2025年停止Win10的服務，可望帶來汰舊換新的換機潮，有望推動營運成長。

再由技術面來看，華碩期貨自5月7日以帶量紅K突破自3月上旬以來所構成的W底型態頸線後，隨後盤勢維持上行趨勢、以及量能推升下，股價於5月15日創下歷史新高價位，目前股價回測短均線，但在所有均線維持呈現多頭排列之下，仍有利於後市技術面發展。

基本面方面，PC產業上半年雖復甦緩慢，但通路庫存已回歸正常水位，華碩下半年也將陸續推出AI PC新品，再加上Win 10停止支援也有利於換機潮的啟動，則可望帶動營收成長，另外，華碩認為AI PC會是PC產業的重大產品循環，除21日的發表會外，也將在6月的COMPUTEX電腦展推出新款AI PC產品，受惠在AI題材效應下，將有利樂觀看待華碩期貨後市表現。（國票期貨提供）

AI 期貨 華碩

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