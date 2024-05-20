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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（20）日呈高檔震盪格局，但隨總統就職演說進行，指數遭遇亂流，所幸權王台積電（2330）力守平盤，帶動指數由黑翻紅，終場上漲13點，收在21,271點。法人表示，台股整體偏多格局延續，但強度可能趨緩，短線建議維持偏多操作。

價差方面，台指期正價差縮至30.37點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少330口至5,595口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少394口至9,254口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.5萬餘口，至於周選擇權則是轉為保守，今天是偏空的力道大幅增加。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.14，VIX指數上漲0.39至17.43，整體選擇權籌碼面偏空。目前指數高檔刷洗劇烈，不過仍守住5日線，且台積電也收下影線。類股資金持續輪動，整體偏多格局延續，不過強度可能趨緩，留意後續5日線與10日線防守狀況。

群益期貨認為，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局改為保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局；520行情後，類股結構尚未有敗象，台積電也守住支撐，金融類股續強，台股維持原趨勢。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，盤中在台積電領跌下，一度跌破5日均線支撐，隨後在買盤進場拉抬下，收斂跌幅，終場下跌33點、以黑K棒留下影線作收。

目前指數於5日均線失而復得，且位於所有均線之上，均線偏多架構不變，在跌破月線前，短線建議維持偏多操作。

台積電 期貨 選擇權

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