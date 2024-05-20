6月電子期跌 金融期漲
台北股市今天上漲13.16點，收21271.63點。6月電子期收1106.7點，下跌2.8點，正價差1.22點；6月金融期收1984.4點，上漲5.8點，正價差0.68點。
6月電子期以1106.7點作收，下跌2.8點，成交1209口。7月電子期以1105點作收，下跌0.1點，成交4口。
電子現貨以1105.48點作收，下跌0.44點；6月電子期貨與現貨相較，正價差1.22點。
6月金融期以1984.4點作收，上漲5.8點，成交908口。7月金融期以1972點作收，上漲2.8點，成交4口。
金融現貨以1983.72點作收，上漲9.54點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.68點。實際收盤價以期交所公告為準。
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