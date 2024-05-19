美時、保瑞 四檔吸睛

上周五（17日）因台股短線漲幅大，乖離率過高，買盤略顯縮手觀望，加權指數下跌45點，收21,258點。盤面上，美時（1795）、保瑞等生技醫療股族群脫穎而出。發行券商建議，看好生技醫療族群後市的投資人，可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

上市生技醫療類股指數大漲2.7%，表現在所有類股指數中最亮眼，受惠生技股權王藥華藥法說引爆一波生技行情，保瑞、美時接棒舉行法說會，兩家藥廠看好第2季起營運明顯成長，迎一波出貨高峰期，激勵股價走強。

展望保瑞後市，法人指出，保瑞加速併購實現跳躍式成長，新收購的美國藥廠將可大幅降低公司目前獲利來源過於集中的風險，並提升保瑞未來開拓美國市場的能力，又恰逢美國生物安全法草案機會，長線趨勢值得期待。

美時方面，法人指出，美時積極布局東南亞市場，主因亞太地區是成長最快的市場、市場分散且缺發高品質產品、缺乏足夠研發能力、大型跨國藥企縮減規模並改變商務模式，美時具備全球合作夥伴超過100家、外部成長能力出色、專注腫瘤、慢性病的複合產品線、最大股東是泰國最大國企PTT等多項優勢，有望於東南亞市場打開新局面。

整體而言，法人正向看待美時今、明年營運成長動能，目前無明顯利空干擾，積極布局東南亞市場併購公司、品牌以及生產線，將使美時立足東南亞市場並成為重要競爭者。權證發行商指出，看好美時、保瑞後續表現的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。