上銀、中華車 認購靚

台股近期高檔震盪，多空交戰激烈；證券專家表示，投資人應避開波動風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考上銀（2049）、中華車等，利用權證參與行情。

法人表示，包括營收、季報、法說會等風向，以及產業訊息面為短線市場多空走勢的關鍵，目前大盤多空震盪。展望後市，「獲利穩定、產業能見度高」族群將成焦點，現階段可擇優布局。

上銀、中華車相關權證 圖／經濟日報提供

元大證券建議，投資人可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握反彈的行情。

上銀目前訂單能見度已達三個月，景氣有回穩跡象，但整體產業景氣仍未見明朗，客戶下單以短急單為主，今年希望維持去年成長走勢；上銀第1季財報稅後純益3.95億元，年減11%，每股純益1.12元。

上銀表示，現階段稼動率尚未完全提升，產品價格還不到漲價的時間，維持去年水準。營收、毛利是否成長，仍要看稼動率。

上銀4月合併營收20.20億元，月增0.9%、年減6.0%，為近七個月高點；累計今年前四月合併營收75.27億元、年減4.5%。上銀表示，近期來自半導體、航太與大型基礎建設產業訂單逐步回溫。

中華車4月營收40.43億元，年增54.58%，累計前四月營收162.99億元，年增39.4%，成長動能仍來自MG貢獻，MG今年4月領牌數2,130輛，較去年成長九成，持續為中華車的營收與獲利加分。

中華車第1季稅後純益12.52億元，年減15.4%，每股純益2.29元，主要是去年同期有新安產險的迴轉利益3.43億元，扣除迴轉利益部分，中華車的營業利益同期成長超過2億元。

中華車的營業利益持續成長，其中MG新車銷售強勁是重要因素，近期並將再發展MG的全新電動車款，使MG與中華車的產品線更加完整。因MG銷量續增，單月產能已擴至2,200輛，中華車今年三品牌銷售目標6.6萬輛，比去年的5.3萬輛大增，較去年成長24.5%，市占將增至14.4%，今年營收增幅可望與銷量增幅相當。元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。