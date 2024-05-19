漢翔、國產 選長天期

台股近期以緩步盤堅走勢越過前高，盤面類股良性輪動，其中，漢翔（2634）、國產等傳產題材股經過多空換手後，股價重啟漲勢，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

漢翔、國產相關權證 圖／經濟日報提供

法人指出，漢翔第1季營收105.7億元，年增6.3%，改寫單季新高紀錄，優於原先預期，主要受惠於國防維修業務一次性入帳貢獻，本業及業外皆美帶動單季每股純益達0.8元，表現超標。

漢翔下半年將有科技服務新標案營收認列入帳，加上國防維修業務將優於預期，以及民用發動機業務呈現二位數成長，法人調高今、明年獲利預估值，毛利率逐年成長趨勢不變。

隨著政府國際國造政策明確，法人評估，依照目前排程規畫，預期最快2025年將開啟下一波初教機專案，加上IDF戰機維運、F16維修中心等飛機維修業務穩定成長，以及無人機生產與維運等業務，未來仍有上修空間。

國產第1季稅後純益8.2億元，每股純益0.7元，略優於法人預期。第2季除營收可望季增低個位數百分比外，將認列處分台南土地業外收益。權證發行商指出，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。