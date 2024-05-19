期貨商論壇／黃金期 多方控盤

黃金價格4月下旬起受地緣衝突趨緩，獲利了結賣壓出籠、回檔至2,300美元附近整理，而近日美國經濟數據支撐，降息可能性上升，導致10年期公債殖利率回落，美元走軟，因此黃金價格在波段高檔賣壓消化後突破向上，後市持續看漲，有機會再創歷史新高。

美國通膨指標下滑、就業市場呈降溫放緩跡象，增加降息的可能性，美股表現更上一層，而黃金價格回檔整理一段時間後，近期也開始逐漸走升。

先前雖因中東緊張趨勢趨緩，金價走弱。但在美國經濟數據表現良好，非農就業數據低於預期，4月CPI顯示通膨降溫，加上零售銷售明顯放緩，市場預期聯準會將加快降息步伐，造成公債殖利率回檔、美元走軟，有助黃金價格表現。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨部位，在日前回檔時出現微幅調節情況，部位略減0.4萬口至19.9萬口，就未平倉總量而言，減幅不大，淨買單仍是維持在相對較高的水位，顯示籌碼面買盤猶在，多方主導市場方向。（華南期貨提供）