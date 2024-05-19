期貨商論壇／金居期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理
金居總經理李思賢（本報系資料庫）
金居總經理李思賢（本報系資料庫）

金居（8358）訂單滿手，下半年在AI伺服器新客戶訂單開始出貨下，特殊銅箔訂單已滿載；因受惠於英特爾、AMD伺服器新平台與AI伺服器需求強勁，再加上低軌衛星出貨放量，第1季特殊銅箔占營收比重逾40%。

受惠AI伺服器出貨放量、伺服器新平台滲透率提升，金居下半年RG及HVLP系列等特殊銅箔占營收比重，可望由45%提升至60%。另外車用電子方面，CCL面積激增，每台車CCL面積將從目前0.5平方米增加至2平方米，若以每年全球汽車銷售量約1億台估算，可望增加1.5億平方米CCL用量，對毛利率及獲利將有顯著貢獻。

AI伺服器引爆高頻高速銅箔需求，金居HVLP3產品成為輝達H100銅箔供應商，並大量出貨給美系雲端伺服器品牌大廠，RG 313系列新材料挾高性價比優勢切入GB200供應鏈，預計第3季起大量出貨，為下半年營運增添新動能。

輝達最新Blackwell架構GPU將比Hopper架構更昂貴，由於GB200晶片出貨將有助金居營收表現，投資人不妨可以留意金居期（PQF）做相關操作。（群益期貨提供）

AI 伺服器 金居

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