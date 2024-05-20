台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指上周五（17日）指數下跌45點、跌幅0.2%、收在21,258點，累計全周指數上漲549點，周K線連四紅。法人認為，加權指數目前站穩於各均線之上，呈現多頭排列趨勢，未跌破月線前，短線建議維持偏多操作。

價差方面，台指期正價差擴至77.53點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,897口至5,925口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,160口至9,648口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,020口至8,394口。

上周五外資現貨買超14億元，期貨淨空單加碼至9,648口，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.4萬餘口，至於周選擇權亦是偏樂觀，偏多的力道有增加的跡象。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現震盪走跌，盤面上，以中小型股輪漲支撐，在台積電等權值股熄火拖累下，終場下跌36點、以紅K棒留上影線作收。目前指數仍站穩在所有均線之上，均線呈現多頭排列趨勢，偏多架構不變，在跌破月線前，短線建議維持偏多操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月份未平倉量put／call ratio值維持1.26，VIX指數上升0.19至17.04，整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨認為，上周五外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局改為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；籌碼上，短線的周選擇權偏多力道增加，雖然電子類減弱，但台積電依舊在支撐之上，台股後市留意支撐。

期貨 選擇權

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