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全民權證／信邦 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
信邦相關權證 圖／經濟日報提供
信邦相關權證 圖／經濟日報提供

信邦（3023）4月合併營收28.21億元，月增0.48%，年減3.12%，累計前四個月合併營收108.41億元，年減5.11%。法人預期信邦第2季業績優於第1季，今年業績逐季增長。

信邦第1季營收80.4億元，季增9.1%，年減5.1%；營業利益9億元，季增22%，年減20%；受惠新台幣、人民幣貶值產生匯兌利益5,000萬元；第1季業外利益3.29億元；稅後純益9.1億元，季增52%，年增2%；每股純益（EPS）3.8元。客戶Enphase第1季庫存下降且為今年營運底部，下半年出貨將優於上半年。並於明年上半年推新品IQ9微逆變器，信邦目前為主要供應商。

看好信邦後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。（元大證券提供）

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