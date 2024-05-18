全民權證／技嘉 挑價內外20%
技嘉（2376）今年第1季每股純益（EPS）3.18元，因AI伺服器熱潮拉升獲利率，第2季營收增長將高於市場預期，法人正面看待明年B100、B200、GB200伺服器營收展望。
今年第2季至下半年，技嘉雲端伺服器營收仍正向。雲端伺服器業務是第2季的主要成長動能，主板與顯卡營收將因季節性因素而季減。另外，在強勁的4月營收中，約70%來自雲端伺服器，因此推估今年第2季伺服器營收將季增50%，推升整體營收有機會季增28%。
權證發行商建議，看好技嘉後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數逾60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）
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