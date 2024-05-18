大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果（Apple）iPhone 15兩款高階機種Pro、Pro Max的長焦鏡頭採潛望式設計，市場預期高階機種產量提升，蘋概股指標大立光下半年營收回溫，法人看好大立光（3008）、玉晶光（3406）後市表現，相關權證可伺機布局。

大立光、玉晶光相關權證 圖／經濟日報提供

法人預估，大立光第1季營運將是今年谷底，毛利率可望守穩，預期除了iPhone 16潛望鏡製程將逐步滲透到Pro系列，模造玻璃加六片塑膠鏡頭（MG+6P）混合鏡頭也是另一個成長重點，預期第2季後營收將逐步回溫。

此外，雖然近期手機市場沒有顯著鏡頭規格提升，但許多旗艦機種所使用的鏡頭規格，有下放到中高階機種的趨勢，大立光仍然受惠於手機產業的溫和復甦。而隨著製程的成熟而獲得良率的提升，預期今年毛利率將會優於去年。

野村證券分析，玉晶光在今年下半年可能將開始滲透iPhone Pro的鏡頭，其中舜宇光學（Sunny Optical）競爭力不如預期、且大立光在高階鏡頭技術地位領先，此趨勢也有利於玉晶光後市發展。

摩根大通指出，玉晶光受惠於鏡頭規格進一步升級，及產品技術優化，看好玉晶光年獲利成長5%，毛利率明年維持在36~37%的水準，平均售價也更加穩定。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。