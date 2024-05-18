鴻海、緯穎 押中長天期

隨美系四大CSP業者上調今年資本支出展望，AI伺服器需求暢旺中，市場看好鴻海（2317）、緯穎（6669）等供應鏈營運將受惠；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海第1季毛利率6.32%，優於預期，但業外因SHARP資產減損認列105億元影響下，每股純益（EPS）1.59元，低於市場預期，不過，內外資機構認為，在第2季業績淡季不淡，加上輝達GB200將挹注未來成長動能中，仍全面維持買進的投資評等。

亞系外資券商認為，在手機業務穩健、傳統伺服器復甦中，AI伺服器提升中，尤其未來的GB200，預估鴻海今、明、後年EPS為11.1元、14.4元、17元，並同步調高目標價，評等維持正向。美系券商調升鴻海目標價，在對今、明年最新獲利預估中，EPS分別上看11.3元、13.5元。

多家法人機構指出，預估鴻海營運淡季不淡，估單季營收季增13%、年增14%，優於過往季減的表現，EPS有2.6元的水準。

緯穎4月營收月減17.2%、年增20.8%，月減因過往季底拉貨動能強勁，基期較高所致，預期第2季在最大客戶AI及一般伺服器新專案貢獻下，營收將逐月成長，估第2季營收季增11%、年增37%達769.6億元，因新案比重擴增，估單季毛利率維持雙位數。

受惠下半年出貨數個客戶的GPU專案，市場上修緯穎全年營收至3,475億元，AI占比增至35~40%，並上修一般伺服器出貨至中高個位數成長，加上NRE處認列高峰，使全年毛利率達10.5%，上調稅後純益至217.3億元，年成長80.4%，EPS達124.3元。

看好鴻海及緯穎後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的權證介入。