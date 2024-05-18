全民權證／堤維西 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者周克威整理
堤維西相關權證 圖／經濟日報提供
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堤維西（1522）第1季獲利表現亮眼，每股純益（EPS）1.83元，為單季新高、超越預期，受惠北美保險業者State Farm擴大採用AM件，且CAPA認證產品毛利率高，帶動後市營運。

受惠於北美AM市場穩定增長，且美國車險公司State Farm擴大使用AM碰撞件，市場需求增長將帶動毛利率表現，預估堤維西今年營收203.5億元，年成長5.6%，毛利率於2023年逐季攀升，2024年將延續此趨勢，提升至29.27%，營業利益24.2億元，年增38.9%。因受匯率因素影響，業外淨收入相對提升，預估稅後純益18.2億元，年增66.6%，EPS為5.3元。

看好提維西後市的投資人，可利用價內外5%、可操作天期120天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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