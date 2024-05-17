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繼證交所後 期交所宣布調高陽明期貨所有月份保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
陽明海運。圖／聯合報系資料照片
陽明海運。圖／聯合報系資料照片

航海王陽明（2609）繼遭證交所公布為處置股票後，台灣期貨交易所也宣布，將調高陽明期貨契約所有月份的保證金。

期交所表示，於下周一（20）日調高陽明期貨契約（DAF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係陽明經證交所於16日公布為處置有價證券（處置期間為5月17日至5月30日），期交所依規定調高陽明期貨契約（DAF）所有月份保證金適用比例，自5月20日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於5月30日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所指出，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

台灣期貨交易所 期交所 王陽明

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