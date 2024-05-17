6月電子期跌 金融期漲

台北股市今天下跌45.79點，收21258.47點。6月電子期收1109.7點，下跌3.05點，正價差3.78點；6月金融期收1979點，上漲9.2點，正價差4.82點。

6月電子期以1109.7點作收，下跌3.05點，成交749口。7月電子期以1105.1點作收，下跌3.4點，成交9口。

電子現貨以1105.92點作收，下跌4.01點；6月電子期貨與現貨相較，正價差3.78點。

6月金融期以1979點作收，上漲9.2點，成交902口。7月金融期以1969.2點作收，上漲7.4點，成交2口。

金融現貨以1974.18點作收，上漲11.15點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.82點。實際收盤價以期交所公告為準。