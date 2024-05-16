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期貨商論壇／半導體30期 聚焦

經濟日報／ 記者王皓正整理
AI晶片大廠輝達（Nvidia）預計於5月22日發布首季財報。 路透
AI晶片大廠輝達（Nvidia）預計於5月22日發布首季財報。 路透

AI晶片大廠輝達（Nvidia）預計於5月22日發布首季財報，對於未來展望攸關半導體30指數期貨走勢。此前Open AI團隊發佈新一代AI技術模型，Google於全球大會中提到AI共121次，共同的核心關鍵均指向輝達帶來的產業改變，輝達不僅業績受到矚目木，未來展望更將是半導體30指數期貨能否續攻突破前高的風向球。

半導體30指數期貨在基本面復甦與外部因素催化下走揚。半導體產業部分，基本面的預期利多偏向有所本，而非僅止於本夢比。經濟部3月表示，今年AI與高效能運算兩大需求明確。同時，5月上市半導體大廠於法說會中表示，半導體產業自去年下半年開始看到庫存回補，包括各式個人電子產品，庫存回補趨勢也延續到第1季，第2季產業需求將再增強。

技術面觀察，周線、10日均線、月線趨勢同步上彎，預期10日均線有望向上穿越月線，半導體30指數期貨有望追隨台指期盤勢形成短多架構。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 半導體 期貨交易

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