快訊

把握最後1天好天氣！這波鋒面滯留至少4天 周三雨勢最劇烈

鼓勵長輩玩3C預防失智…銀髮族竟陷「手機成癮」

期貨商論壇／原油期 保守看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油期，保守看待。 路透
原油期，保守看待。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+自願減產6月底到期，6月1日產油國部長會議前阿拉伯聯合大公國（UAE）和俄羅斯曾示意可能增產，市場對自願減產是否延長轉為觀望。即便北半球駕駛季來臨，但聯準會多位官員發言暗示高利率還將維持更久，削弱美國能源需求前景。在經濟數據放緩及中東緊張情勢不再升高下，宜保守看待輕原油價格表現。

中國海關數據顯示1至4月原油進口量年增2%，4月進口量年增5.5%，原油進口增長提振需求前景。美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，通膨數據降溫市場預期9月降息機率上升。美國原油庫存連兩周減少且10日當周下降幅度大於預期，加上以色列無視國際社會警告堅持入侵拉法，市場對該地區供應中斷的擔憂升高，激勵輕原油期貨15日上漲0.8%，以每桶78.63美元桶做收。（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國

延伸閱讀

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

預示高利率將持續更久 鮑爾：抗通膨要更有耐心

目前為止美經濟數據良好 鮑爾：Fed須更有耐心 讓高利率發揮作用

竹市府不安定原因在她？現任局處長們這樣看待高虹安

相關新聞

520行情 分析：台積主演 3配角將發亮

美股道瓊首次登頂四萬點，為台股五二○當天行情提供可加分的利多，不過，台積電ADR（美國存託憑證）走跌，是否拖累現股股價表...

00878拿下全台人氣第一…股東超越中鋼（2002）！ 專家：名符其實的國民ETF

根據集保最新公布截至5月17日的股東人數排行，878以將近127萬人刷新台股記錄，正式超越國民股票中鋼（126.5萬），成為台灣投資人數最高的標的，是名符其實的國民ETF。

台積電股票全出清！他曝對帳單「準備買房」 網羨慕死：賺翻了

台積電股價不斷創新高，日前最高點已來到856元。對此，一名網友分享自己的對帳單，從318元買進4張，近期為了買房，決定高歌離席，在855元賣出，大賺213萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他股息月領11萬…工作只是求個穩定！ 小師傅：20年前有這樣的財商少浪費很多時間

最直接的變化，應該就是滷肉飯加滷蛋不用再考慮了，吃麥當勞也可以直接薯條加大。

00940換股揭曉…長榮（2603）未踢除！ 女子：亮點是金融股及長榮航的加入

覺得亮點是金融股及長榮航的加入，對於未來00940穩定配息、而且股價穩定及成長應該都有一定的作用。尤其排在00940之後要換股的00878，目前也是手中有2800多億的銀彈...

00919現在是相對安全的切入時機？ 專家：就是更換成分股的時間點

00919將於五月底即將更換成分股，是相對好的切入時間點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。