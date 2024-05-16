期貨商論壇／原油期 保守看待

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+自願減產6月底到期，6月1日產油國部長會議前阿拉伯聯合大公國（UAE）和俄羅斯曾示意可能增產，市場對自願減產是否延長轉為觀望。即便北半球駕駛季來臨，但聯準會多位官員發言暗示高利率還將維持更久，削弱美國能源需求前景。在經濟數據放緩及中東緊張情勢不再升高下，宜保守看待輕原油價格表現。

中國海關數據顯示1至4月原油進口量年增2%，4月進口量年增5.5%，原油進口增長提振需求前景。美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，通膨數據降溫市場預期9月降息機率上升。美國原油庫存連兩周減少且10日當周下降幅度大於預期，加上以色列無視國際社會警告堅持入侵拉法，市場對該地區供應中斷的擔憂升高，激勵輕原油期貨15日上漲0.8%，以每桶78.63美元桶做收。（國泰期貨提供）

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