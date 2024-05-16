台指期 高檔震盪格局

股期雙市昨（16）日震盪收紅，指數齊步站上21,300點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差，外資淨空單增加5,007口、攀升至8,488口，展望盤勢，現階段技術面維持強勢，以震盪偏多格局看待，行情延續高檔震盪。

現貨與期貨行情方面，由於美國4月通膨如期下滑，美股一片歡騰，四大指數周三全數翻揚，漲幅介於0.88%至2.88%，帶動台指夜盤強勢創高。不過台股加權指數昨天跳空開高後漲幅未能延續，10時左右出現獲利了結賣壓。其餘類股，營建與航運同步回神，類股指數漲幅都超過3%，終場指數漲157點，收21,304點。期貨部分，台指期昨天漲127點至21,370點。

價差方面，台指期正價差65.74點，電子期正價差2.82點，金融期正價差6.77點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超517.09億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,225口，使留倉部位轉為淨空單4,028口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加5,007口至8,488口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,729口，使留倉部位轉為淨空單5,374口。

永豐期貨指出，以日周期來說，這種夜盤大漲，指數開高一路走跌的型態，在台指上算是常見的日內走勢。因此後續若指數開高，但經濟數據未出現質的轉變下，過度追多相當危險。整體來說，盤面依然維持強勢格局，未出現技術面的結構性破壞前，拉回皆應偏多思考。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。籌碼多空增量布局差不多，不過，台積電突破了短線反壓，大型股主導盤勢方向，台股整體走勢維持正向。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約3萬3,000餘口，至於周選擇權則是偏向保守。