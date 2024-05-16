全民權證／穩懋 押價外20％

穩懋（3105）第1季財報在淡季繳出略優於預期成績，市場看好未來AI手機將刺激高階與旗艦手機換機需求，而穩懋將是台系PA晶圓代工廠主要受惠廠商，且獲利能力回穩。

穩懋第1季營收44.4億元，季減8.8%，年增55.3%，因Cellular PA拉貨動能延續且Wi-Fi 需求也因庫存調整結束而復甦。業外受惠ECB贖回貢獻2.5億元，挹注EPS達0.96元。即將進入美系手機備貨旺季，預估第2季營收可有雙位數季增。此外，Wi-Fi則受惠Wi-Fi 6E/7滲透率提升，需求穩步復甦；低軌道衛星及資料中心高速傳輸趨勢也逐年成長，有助穩懋業務多元化，並改善獲利表現。可布局價外20%以內、有效天期90天以上的權證。（台新證券提供）

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