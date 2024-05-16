全民權證／雙鴻 選逾120天

雙鴻（3324）受惠通用伺服器市況回溫，且水冷板出貨量提升，預估占營收比重將可達到6~7%，帶動產品組合轉佳；雙鴻是Supermicro主要水冷板供應商之一，隨著水冷板趨勢未來出貨提升，加上CDU/CDM產品陸續小量出貨，水冷產品營收將逐步增長。

此外，雙鴻的散熱新品及儲能氣冷產品也將在下半年發酵，兩項產品的毛利率皆優於公司的平均值，將進一步帶動產品組合優化。整體而言，法人認為，一般型伺服器需求轉佳，搭配水冷產品逐季放量，營收獲利將轉佳。權證發行商建議，看好雙鴻後市的投資人，可買進價內外10%以內、有效天期120天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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