全民權證／環球晶 兩檔閃亮
環球晶（6488）今年第1季營收150.87億元，季減10%，年減19%，客戶庫存調整進入尾聲。毛利率34.3%，營業利益率26.3%，業外受益於匯兌利益，每股純益8.10元，預期下半年營運表現將優於上半年。
環球晶下半年動能著眼於AI新品和HBM需求，受惠日幣和新台幣匯率貶值，以及記憶體需求、AI相關需求強勁，但車用等產業復甦速度不如預期。此外，由於近年擴充產能，獲得政府單位建廠補助，將有助毛利率走勢。同時，當市況逐漸恢復正常，使得產能利用率提高，也會有所幫助，綠色生產也會使得其成本降低並可望獲得部分產品溢價。可挑選價外20%以內、有效天期90天以上的權證入手。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言