鴻海、金像電 四檔放閃

美股三大指數連袂創收盤歷史新高，台股昨（16）日盤中高點來到21,515點，終場大盤指數收漲157點，以21,304點作收，再度改寫新高。盤面上，鴻海（2317）、金像電（2368）等族群表現不俗。發行券商建議，看好AI伺服器族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

展望鴻海第2季營運，法人看好營收季增年增5~15%，有望優於過往水準，除了消費智能趨穩持平，其他三大事業雲端、電腦、元件也有望季增年增15%以上。全年營收展望年增5~15%，其中，AI占伺服器比重40%，看好GB200 需求，鴻海垂直整合能力高，將供模組、基板、交換機、水冷（部分自製，部分外購），GB200 NVL72機櫃ASP達300萬美金以上，驅動營收動能。

鴻海、金像電相關權證

鴻海車用方面也取得進展，因傳統車廠委外意願提高，日本二個客戶有望於下半年簽訂合約，而美國、東南亞市場有望取得新進展。另外，未來五年雲端網路有望超越消費智能成為第一大貢獻。

金像電伺服器業務將逐季上揚，法人看好第2季營收有機會季增個位數，因台灣廠稼動率維持滿載，蘇州、常熟一與二廠，分別季增至90%、80%。金像電4月因海運出貨堵塞營收月減1.6%，但預期5月可回升。

金像電AI伺服器占比第1季提升至20%以上，800G交換機也於下半年準備出貨，擴產持續下下半年單月最大產值可達33至34億，泰國廠預期明年第2季末可加入貢獻，月產值將挹注3億元。

權證發行商指出，看好鴻海、金像電後續表現的投資人，可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。