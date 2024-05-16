志聖、辛耘 瞄準偏價外

台積電股價強勢，帶動先進封裝族群，志聖（2467）與辛耘（3583）表態強勢，權證發行商表示，可挑槓桿倍數略大的偏價外相關認購權證操作。

志聖受惠先進封裝設備陸續出貨，今年第1季獲利能力維持高檔，數項設備打進CoWoS及SoIC供應鏈，營收有望較去年倍增；FOPLP封裝蓄勢待發，志聖設備具備專利已獲大廠驗證採用。第1季營收10.8億元，季增5.33%、年增11.7，淡季不淡主因先進封裝設備開始出貨大客戶。毛利4.67億元，毛利率43.2% ，歸屬母公司業主稅後純益1.72億元，季增56.7%，年增32%，每股純益（EPS）1.15元。

志聖4月營收4.26億元，月減3.4%，年增125.3%，主因受惠先進封裝設備出貨及2023年同期低基期。2024年主要成長動能來自於半導體相關設備，除了大客戶及外商客戶均需求強勁，封測廠需求也開始增加，半導體占全年營收有可能上修至30%以上，預期志聖半導體設備營收將倍增。

辛耘第1季營收22.45億元、季增15.7%、年增38.6%；毛利率27.2%；歸屬母公司稅後純益2.1億元，季增14.9%、年增44.1。看好相關個股後市表現，可挑選價外15%以內、有效天期180天以上的權證介入。