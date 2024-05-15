期貨商論壇／生技期 震盪整理

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

上市櫃公司第1季財報陸續出爐，及舉辦法說會說明未來營運展望。其中生技權重股多數繳出亮眼成績，權重王藥華藥第1季每股稅後純益（EPS）1元，受益營運規模擴大，本業首度開始獲利。此外，生技股王保瑞第1季EPS為7.07元，穩坐生技股每股獲利王，加上毛利率約53%，已連四個季度站穩50%以上，顯示生技股不再是只有本夢比，而是有獲利的，值得長線關注。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為20萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨雖然成功收復短期均線，但仍在4,000點整數關卡附近震盪整理，且均線糾結在一起，無明確方向指引，因此在出現長紅K棒突破箱型區間之前，短線維持區間震盪的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者王皓正整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技股

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