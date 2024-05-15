期貨商論壇／台積期 長線帶勁

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強勁，長線偏多看待。觀察基本面，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。在ChatGPT推出後，各大公司紛紛投入AI領域，帶動台灣半導體業訂單大增。關稅和貿易戰使高端晶片成為各國爭搶的戰略資源。在可預見的未來，台灣半導體產業依然非常有競爭力，產業見度非常高。

全球數位轉型正在加快進行，高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，累計今年1至4月營收約為8,286億6,500萬元，較去年同期增加26.2%，長線依舊看好。

曹富凱表示，對於人工智慧的需求前景，市場依然樂觀看待。消息面觀察，AI應用百花齊放，法人看好，兩大AI巨頭輝達、超微全力衝刺高效能運算，市場傳出已經訂下大部分台積電今、明兩年CoWoS與SolC先進封裝產能，助攻台積電AI相關業務訂單飆升。

台積電營收報喜，市場對台積電的業績持續樂觀。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場熱情。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，是長線投資人伺機布局好機會。（富邦期貨提供、記者王皓正整理）

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