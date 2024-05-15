台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（15）日震盪收紅，指數齊步站上21,100點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單減少6,563口、降至3,481口。展望盤勢，由於聯準會（Fed）鴿派論調，強化市場資金動能，但仍宜留意國際政經風險，期市可伺機布局。

台股昨天盤面除電子類股續強外，金融股的優異表現也同樣值得留意。終場指數大漲161點、收21,147點，再創歷史新高。期貨部分，台指期昨天同步續創新高，終場台指期上漲137點至21,143點。價差方面，台指期轉為逆價差4.21點，電子期轉為逆價差0.13點，金融期正價差縮至0.97點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超283.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,455口，使留倉部位轉為淨多單1,197口，其中，外資淨空單減少6,563口至3,481口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則增加3,525口，使留倉部位轉為淨多單235口。

永豐期貨指出，指數創高，成交金額接近5,000億元，且相關權值股資金健康輪動，如金融股、航運股與AI相關族群輪流接棒，整體指數維持偏多格局。惟台指期乖離放大，留意美國CPI數據，若高於預期不排除出現獲利了結賣壓。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼面中性偏樂觀，加上台積電突破了短線反壓，大型股主導盤勢方向，台股整體走勢維持正向。

期貨分析師指出，整體而言，台指期站穩21,000點大關，加上Fed 鴿派論調，強化市場資金動能，宜留意國際政經風險，台指期可伺機布局。

台指期 期貨

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