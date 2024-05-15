全民權證／啟碁 選逾90天期

啟碁（6285）受惠於低軌道衛星網路家用終端需求成長，以及車用充電樁量產出貨，再加上歐、美電信商客戶5G FWA CPE出貨，市場預估第2季營運可望明顯轉強。

市場法人指出，第2季雖北美5G FWA CPE出貨穩定，但因歐洲5G FWA出貨將遞延至明年第3季，預期Connected Home營收約略持平於上季。此外，低軌道衛星網路家用終端出貨增加，車用充電樁開始量產，Networking帶動營收走高，預估啟碁第2季營收308.2億元，季增20.4%，稅後純益10.1億元，季增34.7%，每股純益（EPS）2元。看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期90天期以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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