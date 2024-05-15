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台積、聯發科 押長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台股在歷史新高區震盪之際，市場焦點集中在基本面與外資動向上，其中，外資看好未來營運、同時評等買進的台積電（2330）、聯發科（2454）等個股持續受資金青睬，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電、聯發科相關權證
台積電、聯發科相關權證

台積電4月營收月增20.9%、年增59.6%，改寫歷史次高紀錄，也創下同期新高；台積電預估第2季營收約196~204億美元，以中間值計算，季增6%，以美元兌新台幣匯率1比32.3元推算，第2季營收6330.8~6589.2億元，季增6.8~11.2%下，推估台積電5、6月平均單月營收將約1,986~2,115億元。由於總體經濟不確定性持續存在，因此台積電下修2024年半導體產業成長率（記憶體除外）至年增10%，晶圓代工則下修至年增14~19%，但台積電今年美元營收維持年增21~26%，成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，營收可望逐季增加，預估全年每股純益（EPS）逾38元。

聯發科4月營收月減16.7%、年增48.2%，符合市場預期，主要是中國大陸Android手機對旗艦手機晶片拉貨放緩，導致營收月減，預估5月營收將持穩。市場預估第2季整體第2季EPS約14.4元。

全年展望部分，手機今年銷量可望由11.5億支回溫至12億支的水準，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動Mobile營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與WiFi晶片出貨動能。預估聯發科全年營收4,996.3億元，年增15.2%，稅後純益937.7億元，年增21.8%，EPS上看58.6元。

台積電 營收

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