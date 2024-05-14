全民權證／美時 買進價外20%

美時（1795）4月營收20.7億元，年增2.9%、月增80.5%，表現符合市場預期。此外，市場關心東南亞通路併購進度，可望增加通路布局效益。

展望美時今年營運，市場預估，LENA（美國）稅後每股純益（EPS）貢獻可望於今、明年分別成長至13.1元、18.7元；Lena（日本）市占率可望持續擴大，並於LENA專利到期後，自2025年起在日本市占率將有較大幅度的提升，今、明年EPS分別成長至0.9元、2元；Pamalidomide今年預期將新增EPS約0.1~0.2元的貢獻，並於明年增加至0.4元。法人預估美時今年整體EPS上看21元、年增36%。

權證券商建議，看好美時後市的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（國泰證券提供）

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