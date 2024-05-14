全民權證／旺矽 兩檔活跳跳

時序進入上市櫃企業股東會旺季，向來也是企業利多訊息頻發的時期，尤其公司心態偏多、業績表現優異的企業將獲法人買盤進駐，從傳產運輸股到科技股都各擁題材、競相表現；投資人短線也可透過權證操作，在控制資金水位與風險下，參與這波行情。

2024-05-14 23:28