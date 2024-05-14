全民權證／旺矽 兩檔活跳跳
旺矽（6223）第1季毛利率及獲利表現繳出超標成績單，加上探針卡產品強勁需求帶動接單出貨比仍佳，法人看好第2季營收可望季增一成以上，近期股價維持高檔強勢整理。
旺矽第1季毛利率達50.1%，季增2.5個百分點，年增2.8個百分點，每股純益（EPS）4.1元，優於預期，主要受惠新台幣兌美元匯率走貶。
法人表示，旺矽懸臂式探針卡、垂直探針卡3月接單出貨比分別達1.31、1.76，預期OLED DDI、美系網通客戶Switch IC與AI ASIC，以及電競GPU與SSD controller等專案需求，將帶動本季營收持續成長。
看好旺矽後市可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。
（台新證券提供）
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